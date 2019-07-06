وزير الاقتصاد الفرنسي: نرغب بالتوصل لاتفاق أوروبي بشأن المدير الجديد لصندوق النقد

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، "رغبته في التوصّل إلى اتفاق أوروبي بشأن أفضل شخصيّة لخلافة ​كريستين لاغارد​ على رأس "​صندوق النقد​ الدولي".

ولفت في تصريح صحافي، على هامش اللقاءات الاقتصادية في مدينة ايكس ان بروفانس، إلى أنّ "حاليًّا لم تأخذ ​فرنسا​ بعد أي قرار، ولا أحد يمكنه أن يزعم أنّ فرنسا تدعمه"، مبيّنًا "أنّه أبلغ الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ بأنّه ليس مرشّحًا لهذا المنصب، والأمر الوحيد الّذي يمكنني قوله هو أنّه يجب التوصّل إلى اتفاق أوروبي".

وأكّد لومير أنّ "رئيس الجمهورية هو الّذي سيقرّر بشأن الشخص، على أساس المعلومات والتوصيات التي سأعطيها".

ومنذ إنشاء "​صندوق النقد الدولي​" عام 1994، ترأسته شخصيّات أوروبيّة، بينما كان مدير "​البنك الدولي​" أميركيًّا. وكان خمسة من أصل 11 مديرًا لصندوق النقد فرنسيين، آخرهم كريستين لاغارد الّتي تولّت المنصب عام 2011، وقد اختيرت حاليًّا لرئاسة "البنك المركزي الأوروبي".