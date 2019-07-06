قتيل وثلاثة جرحى نتيجة انفجار في مستودع باليابان

أعلن متحدث باسم إدارة الإطفاء في ​اليابان​، لوكالة "فرانس برس"، "مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة، إثر ​انفجار​ في مستودع في أوساكا وسط اليابان".

وأوضح أنّ "الحريق بات تحت السيطرة، إلّا أنّ سببه لم يُعرف بعد".

وذكرت وسائل إعلام يابانية أنّ "الجرحى هم ثلاثة من أربعة موظفين في المستودع الّذي يقع قرب مصانع ومرافق صناعيّة أخرى على ضفاف نهر يودو".