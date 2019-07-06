ثلاثون ألف شخص تظاهروا في ألمانيا تأييدا لمنظمات إنقاذ المهاجرين

تظاهر أكثر من ثلاثين ألف شخص في ​ألمانيا​، تضامنًا مع قبطانة ​السفينة​ "سي ووتش"، ومطالبين بتولّي أمور ​المهاجرين​ الّذين تنقذهم منظمات غير حكومية في ​البحر المتوسط​.

وتظاهر نحو ثمانية آلاف شخص في ​برلين​ وأربعة آلاف في ​هامبورغ​، فيما جرت ​اعتصامات​ ومسيرات في نحو مئة مدينة في مختلف أنحاء ألمانيا.

ولفتت قبطانة "سي ووتش" كارولا راكيتي، في رسالة للمتظاهرين في برلين، إلى أنّ "عمليّات الإنقاذ في البحر لا حدود لها، وكذلك تضامننا"، مركّزةً على أنّ "انعدام المسؤوليّة لدى دول أوروبيّة أجبرني على التصرف كما تصرّفت".

وكانت قد أوقفت راكيتي الّتي كانت تقود السفينة "سي ووتش"، بعدما رست عنوة الأسبوع الماضي في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية للسماح بإنزال أربعين مهاجرًا تمّ إنقاذهم في البحر وعلقوا على السفينة لأكثر من أسبوعين.

والثلثاء، أمرت قاضية إيطالية بالإفراج عنها بداعي أنّها تحرّكت لإنقاذ حياة بشر. لكنذها لا تزال ملاحقة بتهمتين: مقاومة ضابط والمساعدة في ​الهجرة​ غير الشرعية.