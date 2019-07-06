قادة الاحتجاجات في السودان ألغوا الدعوة إلى عصيان مدني في 14 تموز

ألغى قادة الاحتجاجات في ​السودان​، الدعوة إلى عصيان مدني كان مقرّرًا في 14 تموز الحالي، وذلك غداة التوصّل إلى اتفاق مع المجلس العسكري الحاكم يتناول الخطوط الكبرى للعمليّة الإنتقاليّة.

وأوضح القيادي في تحالف "إعلان ​قوى الحرية والتغيير​" أحمد ربيع، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "إلغاء الدعوة إلى عصيان مدني هو بهدف إفساح الطريق لتنفيذ الاتفاق".

أمّا القيادي الآخر خالد عمر، فلفت إلى أنّ "العصيان والإضراب كان الهدف منهما تسلّم السلطة المدنية، ويفترض أنّ هذا الهدف تحقّق بالوصول للاتفاق".

وكانت الحركة الاحتجاجية قد نظّمت بين التاسع والحادي عشر من حزيران الماضي، عصيانًا مدنيًّا تسبّب بشلل شبه شامل في ​الخرطوم​.