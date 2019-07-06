التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها أنصار الله من صنعاء باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ (​التحالف العربي​)" العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "قوات التحالف تمكّنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​) من محافظة ​صنعاء​ باتجاه ​السعودية​". ونفى "مزاعم "أنصار الله" عبر وسائل إعلامها، من أنّ هجماتهم أصابت أهدافها بدقّة"، لافتًا إلى أنّ "الحقيقة أنّه تمّ تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف". وأوضح أنّ "محاولات "أنصار الله" اليائسة والمستمرّة لاستهداف المدنيّين والأعيان المدنيّة، سيتمّ مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائيّة لديهم، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيّة".

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