وزيرا خارجية الأردن وسلطنة عمان بحثا بالتحديات الإقليمية والتطورات بالمنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنّ "وزير الخارجية الأردنية ​أيمن الصفدي​ بحث مع نظيره العماني ​يوسف بن علوي​، خلال استقباله له بالعاصمة الأردنية عمان، بالتطورات في المنطقة".

وأوضحت في بيان، أنّه "جرى خلال اللقاء متابعة مخرجات اللقاء الّذي عقده الوزيران في مسقط نهاية حزيران الماضي. كما استعرضا خطوات تعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون في جميع المجالات، وبحثا بتنسيق الجهود لتجاوز التحديات الإقليمية وإنهاء الأزمات الإقليميّة، وبما يحققّق الأمن والاستقرار ويخدم المصالح والقضايا العربية".

ويأتي لقاء الوزيرين بعد 10 أيام من لقاء آخر، جمع بينهما في العاصمة العمانية مسقط، التقى خلال الصفدي أيضًا الممثل الخاص لسلطان عمان أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد.