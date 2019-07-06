البعريني: الشمال يستقبل كل اللبنانيين ولكن من دون أن يكون هناك إهانات لأحد

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ على "ضرورة أن نكون صادقين مع من نمثل، فلا نمثل على الناس، لأن البلد حاليا يمر بأصعب مرحلة في تاريخه وعلى جميع الأصعدة وخصوصا على الصعيد الإقتصادي"، مؤكدا "أننا تحت سقف القانون ولا نريد إشكالات أو نزاعات البلد بغنى عنها، ولكن بالمقابل نريد أن تصل صرختنا وأن نصل إلى حقوقنا، وهناك مسؤولية على ​الحكومة​ مجتمعة، وعلى المسؤولين أن ينزلوا إلى الأرض".

وخلال لقاء موسع أقامه رئيس ​بلدية مشمش​ محمد علي بري، انتقد البعريني "الروتين الإداري في البلد"، متسائلا: "كيف يستطيع مسؤول أن ينام ويترك مصالح الناس؟ نحن لا نريد ​الدولة​ لحماية هذا وذاك، بل لحماية جميع الناس وتحقيق مصالحهم"، مؤكدا أن "​الشمال​ يستقبل كل اللبنانيين ولكن من دون أن يكون هناك أي إهانات لأحد. الرئيس ​سعد الحريري​ يتحمل الكثير والله يعينه، وله القرار السياسي في النهاية".

ولفت الى "أننا ​نواب عكار​ سنكون يدا واحدة جنبا إلى جنب من أجل المنطقة"، كاشفا أن "​الموازنة​ لن تطال معاشات المتعاقدين و​القوى الأمنية​ بالطريقة التي يتم تداولها، وننتظر ​مؤتمر سيدر​ لتحقيق العديد من المشاريع لأجل عكار".