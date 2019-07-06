جريحان في اطلاق نار باتجاه سيارة فرت من حاجز للجيش في عكار

أفادت معلومات ​صحفية​ أن ​سيارة​ لم تمتثل لحاجز الجيش في محلة الصدقة في منطقة ​جرد القيطع​، فطاردها عناصر ​مخابرات الجيش​، وعندما لم تتوقف أطلقوا النار باتجاهها فأصيب شخصان كانا في داخلها هما "م. ع. ع." و"ع. ف. ع."، ونقلهما ​الصليب الأحمر​ إلى ​مستشفى​ الحبتور في بلدة حرار. وتم ضبط السيارة ومحتوياتها، وبدأت التحقيقات.

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