الجيش: 5 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس واليوم

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 6 تموز 2019 الساعة 6:00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:55 من فوق البلدة المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 9:55، خرقت طائرة عدّوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:30 من فوق البلدة المذكورة. وعند الساعة 16:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق البحر بين ​مدينة صور​ وبلدة الناقورة، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:15 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".

وبيّنت المديرية أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 5 تموز 2019 الساعة 9:30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ​بيروت​ وضواحيها، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:55 من فوق بلدة الناقورة".

وذكرت أنّ "عند الساعة 23:50، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، ​بعبدا​ والمتن، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 6 تموز 2019 الساعة 6:45 من فوق بلدة رميش".