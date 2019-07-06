الجيش: 5 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس واليوم

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 6 تموز 2019 الساعة 6:00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:55 من فوق البلدة المذكورة".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 9:55، خرقت طائرة عدّوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:30 من فوق البلدة المذكورة. وعند الساعة 16:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق البحر بين مدينة صور وبلدة الناقورة، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:15 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".
وبيّنت المديرية أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 5 تموز 2019 الساعة 9:30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:55 من فوق بلدة الناقورة".
وذكرت أنّ "عند الساعة 23:50، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا والمتن، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 6 تموز 2019 الساعة 6:45 من فوق بلدة رميش".
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