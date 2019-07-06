النشرة: وفاة مطلوب رمى نفسه من الطابق الرابع أثناء مداهمة منزله

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا انه ثناء قيام قوة من ​امن الدولة​ بتنفيذ ​مداهمة​ في بلدة انصارية لمنزل، قام الشخص المطلوب برمي نفسه من الطابق الرابع ما ادى الى وفاته.

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