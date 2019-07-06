بانو:عندما تتّحد زمرة من الأشخاص الفاسدين ضد رجل واحد اتبعوا ذلك الرجل

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​أنطوان بانو​، في بيان الى أنه "خاطبونا بلغة التهديد والوعيد فيما نحن نخاطب بلغة ​المحبة​ والتلاقي، نعتونا بأمراء الحرب فيما نحن أمراء السلم في لبنان، فمنطق الحرب سقط بلا رجعة، وصفونا تارةً بفقاعة صابون وطوراً بداعش المسيحيين، أطلقوا علينا تهم المذهبية والطائفية فيما نحن أبناء العيش الواحد العابر للطوائف"، مشيرا الى أن "​الفساد​ الأخلاقي وصل بهم بالقول إنّ زيارة الوزير ​جبران باسيل​ ذكّرتهم بزيارة رئيس وزراء العدو آريال ​شارون​الى ​المسجد الأقصى​ عندما كان محاطاً بالعسكر. لهؤلاء أقول: تذكّرونني بقول للإمبراطور الروماني ماركوس أوراليوس جاء فيه "عندما تتّحد زمرة من الأشخاص الفاسدين المعروفين ضد رجل واحد ولا تدّخر محاولةً لاغتيال شخصيته، فاتبعوا ذلك الرجل".

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