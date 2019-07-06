الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اليوم وأطلق صفارات إنذار

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 6 تموز 2019 الساعة 2:45، على خرق ​المياه​ الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 150 مترًا، ولمدّة 5 دقائق، كما أقدم على توجيه كاشف ضوئي باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية لمدّة دقيقة، وإطلاق صفارات إنذار".

وأوضحت في بيان، أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".