بـ"أعلام مصر".. سائحون يدعمون الفراعنة في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:
حرص عدد من السائحين من مختلف جنسيات العالم، على مشاهدة مباراة المنتخب المصري مع نظيره الجنوب الأفريقي، في الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في مدينة شرم الشيخ.
وشهدت ساحة ميدان "سوهو إسكوير" تجمع الآلاف من مشجي المنتخب المصري من مختلف جنسيات العالم رافعين الأعلام المصرية.
والتقى المنتخب المصري نظيره الجنوب الأفريقي، مساء اليوم السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في مباراة تقام على ستاد القاهرة الدولي.
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