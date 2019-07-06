أكد شيف مانديلا، حفيد الزعيم والمناضل الجنوب إفريقي الراحل نيلسون منديلا، اليوم السبت، أن نظام الكانتونات العنصرية، لم ينجح أبدًا في جنوب إفريقيا، وسيفشل كذلك في فلسطين.
وأضاف شيف مانديلا، وهو نائب في برلمان بلاده، خلال كلمة على هامش مهرجان "فلسطين إكسبو"المقام في لندن، أن الحل الوحيد لفلسطين هو الدولة الواحدة، وقال: "كنا في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، نناضل سويًا لأجل تحرير فلسطين، وإنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، واليوم
كما كشف حفيد مانديلا عن محاولات إسرائيلية لمنعه من المشاركة على خلفية دعمه لفعاليات حملات "BDS"، الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل.
يذكر أن مهرجان "فلسطين إكسبو" يقام في لندن للمرة الثانية بعد إقامته أول مرة في العام 2017، وهو من أكبر الفعاليات المؤيدة للقضية الفلسطينية في القارة الأوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر حفيد مانديلا : نظام الفصل العنصري لن ينجح في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.