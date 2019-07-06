إيران تعلن عزمها تقليص التزامها بالاتفاق النووي

ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سيعلن مزيدًا من تقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 . النووي المبرم عام 2015 . يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه طهران :"إن الشركاء الأوروبيين تقاعسوا عن حمايتها من العقوبات الأمريكية". وقالت وكالةالأنباء :"إن مسؤولين آخرين سينضمون إلى عراقجي في هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في الساعة 10.30 صباحا(0600 بتوقيت جرينتش)".

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