إيران تعلن عزمها تقليص التزامها بالاتفاق النووي

ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سيعلن مزيدًا من تقليص التزامات إيران بالاتفاقالنووي المبرم عام 2015 .
يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه طهران :"إن
وقالت وكالةالأنباء :"إن مسؤولين آخرين سينضمون إلى عراقجي في هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في الساعة 10.30 صباحا(0600 بتوقيت جرينتش)".
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