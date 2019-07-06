بعد توقفها في الخليج.. ناقلة عملاقة ترفع علم بريطانيا آمنة وبخير

قال مسئول في مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة لرويترز إن الناقلة العملاقة باسيفيك فويدجر التي كانت ترفع علم بريطانيا وتوقفت في مياه الخليج يوم السبت ”آمنة وبخير“، بعدما نفت إيران تقارير بأن الحرس الثوري احتجزها.
وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد يوم الجمعة باحتجاز سفينة بريطانية ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق يوم الخميس.
وأظهرت بيانات منصة أيكون التابعة لشركة ريفينيتيف لتتبع مسارات
وقال مسئول المجموعة إن التوقف كان إجراء روتينيا لضبط موعد وصولها إلى المرفأ التالي.
وأضاف أن المجموعة، التي تنسق عمليات الشحن في الخليج، كانت على تواصل مع الناقلة البريطانية.
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