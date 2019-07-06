التحالف ينفي إصابة الحوثي أهدافاً سعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقت من صنعاء باتجاه من صنعاء باتجاه السعودية ، حسبما أفادت شبكة سكاىنيوز عربية في خبر عاجل لها ، اليوم السبت. ونفى التحالف مزاعم الميليشيات الحوثية عن إصابة الطائرات المسيرة لأهداف سعودية.

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