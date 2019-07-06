جرحى في انفجار مركز تسوق بولاية فلوريدا الأمريكية

أصيب عدد من الأميريكين، اليوم السبت، جراء انفجار قوي هز مركز تسوق في ولاية فلوريدا الساحلية.

وأظهرت صور نشرت على مواقع إلكترونية أمريكية حطامًا أمام مركز التسوق الواقع

في بلدة بلانتيشون في جنوب فلوريدا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وقال جهاز الإطفاء في بلانتيشون إن الانفجار ناجم عن

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الغاز، مشيرا إلى سقوط "جرحى عديدين".

وأشارت محطة "دبليو بي إل جي" المحلية إلى إصابة نحو 20 شخصا بجروح، اثنان منهم إصابتهما خطيرة.

وتم إغلاق شارع رئيسي قرب مركز التسوق، ولا تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة.