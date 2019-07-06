7 قتلى في هجوم لداعش بموزمبيق

وبحسب موقع مجموعة «سايت» الذي يرصد المواقع الجهادية، نشر تنظيم داعش بيانا يؤكد مسؤوليته عن الهجوم، وهي المرة الثانية التي يتبنى فيها التنظيم هجوماً في شمال موزمبيق.
وبحسب ترجمة «سايت»، أكد التنظيم أن «جنود الخلافة هاجموا ثكنات الجيش في نانغاد في شمال موزمبيق قبل يومين». وقال التنظيم إنه «اشتبك مع العسكريين «وقتل وأصاب عدداً منهم بجروح وأجبر الآخرين على الفرار».
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