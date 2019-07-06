مقتل 14 في سقوط قذائف هاون على سوق بأفغانستان

وسقطت عدة قذائف أطلقتها حركة طالبان على السوق الواقع في خواجه سبز بوش بولاية فارياب، بحسب المتحدث العسكري الأفغاني حنيف رضائي. وقال رضائي: قتل 14 مدنيا وجرح 40 بينهم نساء وأطفال. وأضاف أن طالبان كانت تحاول استهداف نقطة تفتيش للجيش قرب السوق.
وقال مدير الصحة العامة في فارياب، نعيم مصمم، إن المستشفيات المحلية تسلمت جثث 14 شخصا و39 جريحا بينهم أربعة أطفال.
وتم نقل عدد من المصابين بجروح بالغة جوا إلى مستشفيات في مزار الشريف بولاية بلخ، علاوة على ذلك، انفجرت قنبلة في مسجد بمدينة غزنة بوسط البلاد، أدت إلى مقتل شخصين، بينهما طفل، وجرح 14 طفلا آخرين وستة أكبر سنا.
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