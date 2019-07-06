الميليشيا تجمع 132 ألف دولار لحزب الله

مقاطع حماسية
أعلنت إذاعة تابعة للحوثيين تبث من صنعاء، عن جمع 132 ألف دولار أميركي لتنظيم حزب الله اللبناني. وأكدت إذاعة «سام» الحوثية، أن الحملة التي بدأت في 25 مايو 2019 جمعت نحو 37.5 مليون ريال يمني «132 ألف دولار»، بما في ذلك الأشياء العينية المباعة.
وكانت الإذاعة الحوثية أعلنت في مايو الماضي عن حملة «من يمن الإيمان إلى مقاومة لبنان».
وبدأت حملة الإذاعة منذ يومين، مصحوبةً بمقاطع حماسية من خطب حسن نصر الله، وعبدالملك الحوثي الذي يشيد فيها بمواقف ميليشيات حزب الله المساندة لميليشيات الحوثي.
رفض صرف المرتبات
تأتي حملة التبرعات لحزب الله في حين يرفض الحوثيون صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم، كما أنهم رفضوا عرضاً حكومياً لصرف المرتبات مقابل توريد جميع الإيرادات التي يتحصلون عليها إلى البنك المركزي.
وكانت الإذاعة نشرت بياناً في السابق أوضحت فيه أنها سلمت 30 مليون ريال، لدعم ما سمّتها «الصناعات العسكرية» التي تتبناها الميليشيا الانقلابية.
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