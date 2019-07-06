افتتاح مركز للإنزال السمكي في «باب المندب»

الساحل الغربي (وام)

بدعم إماراتي.. تم أمس افتتاح «مركز الإنزال السمكي»، بمنطقة باب المندب بمديرية ذو باب بالساحل الغربي لليمن، بعد إعادة تأهيله وترميمه وتجهيزه.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي إن هذا المشروع تم تنفيذه بهدف إتاحة الفرصة أمام أكثر من 4 آلاف صياد في مناطق «المتينة والجلبة ورأس الحسي والنخيل والسقف والغويرق والبقعة والفازة»، للعودة إلى ممارسة نشاطهم مجدداً، في مجال الصيد وتفعيل حركة بيع وتسويق الأسماك.. موضحاً أن المشروع يأتي ضمن 24 مركزاً للإنزال السمكي، تم تأهيلها وإنشاؤها من قبل دولة الإمارات، وعلى امتداد قرى ومناطق الساحل الغربي.

من جانبه، أكد محمد فضل الشاعري، مدير عام مديرية ذو باب، أن دولة الإمارات قامت بدور كبير وأساسي في إعادة تطبيع الحياة في مختلف مناطق المديرية، من خلال تأهيل وترميم 6 مراكز للإنزال السمكي، في مناطق «واحجة والكدحة والجديد وذو باب وباب المندب»، مشيراً إلى أن هذه المشاريع الحيوية، التي مولتها الإمارات، وأشرفت على تنفيذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تخدم أكثر من 30 ألف نسمة.

من جانبهم، أشاد الصيادون المستفيدون بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تعمل على تقديم الدعم السخي في مختلف المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية على امتداد قرى ومناطق الساحل الغربي.