الميليشيا تختطف قيادياً بـ«المؤتمر» في الضالع

عدن (الاتحاد) اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية أحد القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة الضالع، جنوب اليمن في ظل حملات الاعتقالات التي تمارسها بحق القيادات المحلية والقبلية في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها في المحافظة.

وأفاد مصدر بالحزب أن أطقماً حوثية داهمت منزل الشيخ القبلي والقيادي في حزب المؤتمر صادق أحم الحديفي في مديرية الحشاء بضواحي الضالع واقتادته إلى جهة مجهولة، موضحاً أن اختطاف الحديفي ترافق مع حملة اعتقالات شنتها ميليشيات الحوثي في المديرية وقرى نائية واصلة إلى محافظة إب عقب رفضهم حملات التجنيد التي أطلقها الحوثيون لتعويض خسائرهم الكبيرة في جبهات القتال القريبة من تلك المناطق.

وأشار المصدر إلى أن حملات الاعتقالات رافقها إطلاق نار عشوائي ما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال والنساء، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي صعدت من انتهاكاتها بحق المواطنين في الحشاء عقب التقدم المستمر الذي تحرزه قوات الجيش والمقاومة المشتركة باتجاه المديرية لتحريرها وتطهيرها من سيطرتهم.

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