عدن (الاتحاد) أكد المتحدث باسم المقاومة الوطنية، العميد الركن صادق دويد، أن خروقات ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة تؤكد على النهج الذي تتبعه هذه العناصر من أجل إطالة أمد الحرب وإفشال أية جهود رامية للسلام والحل السلمي.

وأشار دويد إلى أن الميليشيات الحوثية مستمرة في الزج بالعشرات من عناصرها للهجوم على مواقع القوات المشتركة بالحديدة، إلى جانب تكثيف جهودها في زرع الألغام وحفر الخنادق ووضع المتارس والمفخخات في تأكيد صريح وواضح على استمرار تصعيدها العسكري في الحديدة وإفشال أية جهود لاستئناف عمل البعثة الأممية في المحافظة.

وقال: إن الحوثيين يتحدثون في إعلامهم عن السلام بصورة مناقضة عن الواقع الذي يشهد خروقات وتصعيداً لهجماتهم ضد القوات المشتركة في الحديدة، مطالباً البعثة الأممية الخاصة بتنفيذ إعادة الانتشار إلى إدانة تلك الخروقات التي تؤكد نهج الانقلابيين في الكذب ونقض العهود وتهديد مسار السلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة: خروقات الحوثي بالحديدة تهدد عملية السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.