حقوقيون وقانونيون: القضاء الدولي البديل أمام المتضررات الإماراتيات

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

«مهزلة قضائية»، هكذا وصف خبراء متخصصون في حقوق الإنسان والقانون الدولي قرار قاضي محكمة بريطانية بإعفاء أحد الفنادق من دفع تعويضات مالية في حادث الاعتداء على 3 إماراتيات في أبريل 2014، وذلك بعد 5 سنوات على الواقعة التي تسببت في أضرار نفسية وجسدية للشقيقات الثلاث، في الوقت الذي يلزم القانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية القضاء بإصدار أحكام تعويضات للمتضررين في الوقائع المشابهة.

وأكد المختصون أن القرار لا ينفصل عن أحكام بريطانية قضائية سابقة لم تغرم فيها مؤسسات بريطانية أمام أجانب للحفاظ على السمعة، الأمر الذي يخل بمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، بالإضافة إلى التأثير على مدى إمكانية الحفاظ على قدرة الفنادق البريطانية في تأمين نزلائهم من الحوادث الإجرامية.

وفي هذا الإطار، أكدت إيرينا تسوكرمان، الباحثة والناشطة الحقوقية الأميركية، أن قصة الإماراتيات الثلاث المعتدى عليهن في العاصمة البريطانية لندن يجب أن تتحول إلى قضية رأي عام، خاصة مع القرار القضائي البريطاني بتبرئة الفندق الذي من المفترض أنه مسؤول عن حماية نزلائه وبالتالي يجب إغلاقه طالما أنه يمكن لأي شخص تهديد حياة النزلاء.

وأضافت تسوكرمان في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الحكم القضائي البريطاني بحق الفندق لم يراع حقوق الغرباء (الإماراتيات الثلاث) ضارباً عرض الحائط بجهود الحفاظ على السمعة واستمرار تدفق النزلاء على المكان الذي يدفع ضرائب كبرى للحكومة.

وأشارت إلى أن القضاء الدولي البديل أمام المتضررات الإماراتيات، خاصة مع قضية تعتبر الإدانة فيها أساسية للفندق المسؤول، والذي لم يراع سلامة نزلائه كحق من حقوقهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حقوق الإنسان يجب ألا تتجزأ في العالم الغربي بشأن القضايا تجاه الغرباء والعرب.

من جهتها، أشارت الدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركزي المصري لحقوق المرأة، إلى أنه بشكل مبدئي يحق للمتضررات في الحادثة إعادة التقاضي بحكم القانون البريطاني، خاصة أن احتمالية عدم اختصاص المحكمة بقرار التعويض كبيرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة الدراسة الوافية للملف بالكامل والذي يعني حقوق 3 سيدات عربيات إماراتيات تعرضن لأذى نفسي وجسدي نتيجة الاعتداء.

وأضافت لـ«الاتحاد» أنه بحكم عملها في قضايا أمام المحاكم البريطانية، فإنه من السهل الوصول إلى الحقوق الكاملة للمتضررات الثلاث، في الوقت الذي يعد إلزاميا صرف تعويضات للمتضررات عن الواقعة والتي استنزفتهم نفسيا وماديا على مدار الخمس سنوات الماضية بالشكل الذي يتنافى مع حقوق الإنسان البريطانية والدولية التي نصت على دفع تعويض عن الأضرار.

وأكد صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أي متضرر بالضرورة يوجد متسبب في الضرر لأذى ألحق به، بالإضافة إلى متسبب في عدم توفير الحماية اللازمة له، وهو الأمر الذي ينطبق على فندق كمبرلاند في ماربل آرك في العاصمة البريطانية لندن والذي سمح بدخول الجاني المعروف عنه سجله القضائي، وبالتالي السماح بالتعدي على السيدات الإماراتيات والذي تصادف وجودهن في الفندق خلال عملية دخوله بشكل يبدو مخطط من المجرم.

كما وصف المحامي والحقوقي المصري عمرو عبدالسلام على حكم المحكمة البريطانية العليا بـ «الهزلي والكارثي» وافتقاده لأدنى مبادئ العدالة وهو ما يعبر عن موقف القضاء البريطاني من الجاليات العربية والاستهتار بحقوقهم المشروعة والتقصير في إضفاء الحماية القانونية اللازمة عليهم.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن رفض القضاء البريطاني الحكم بمسؤولية الفندق الذي وقع به حادث الاعتداء عن التقصير في توفير الحماية الأمنية اللازمة لنزلائه يخالف كافة القواعد القانونية المتعارف عليها في كافة الأنظمة القضائية المحلية والدولية لأن مسؤولية الفندق عن حماية نزلائه مسؤولية مفترضه ولا تحتاج إلى ثمة إثبات ولا يوجد عليها ثمة مبررات تقضي بانتفاء مسؤوليته قبل النزلاء.