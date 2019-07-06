عملية أمنية عراقية ضد «داعش» في ديالي

سرمد الطويل (بغداد)

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة الشرطة العراقية في ديالي، العقيد غالب العطية، أمس، انطلاق عملية أمنية في مناطق وقرى جنوب ناحية بهرز جنوبي المحافظة.

وقال العطية، في بيان: إن «قوة أمنية مشتركة من قيادة شرطة ديالي، وبإشراف قيادة العمليات انطلقت بتفتيش الدور السكنية المتروكة والبساتين والطرق النيسمية». وأضاف: أن «العملية الأمنية تعتمد على الجهد الاستخباري في تنفيذها لملاحقة وتعقب خلايا داعش الإرهابية النائمة وبسط الأمن والاستقرار»، لافتاً إلى أن «العملية مستمرة لحين تحقيق أهدافها المرسومة». وكانت فرقة الرد السريع أعلنت، الجمعة، العثور على مقرين لتنظيم «داعش» جنوب ناحية بهرز. وفي كركوك، أعلنت القوات الأمنية، أمس، تمكنها من اعتقال ممول «داعش»، وتدمير عدة مضافات للتنظيم بالمحافظة. وقال مصدر أمني، إن الفرقة الآلية تمكنت بإسناد الجهد الاستخباري من «إلقاء القبض على ممول عصابات داعش الإرهابية في كركوك»، مشيرةً إلى أن الإرهابي كان «مختبئاً في بستان بقرية طويلعة بناحية الرياض جنوب غربي المحافظة».

في عضون ذلك، تمكنت قوة مشتركة، من تدمير مضافات لـ«داعش» في قرى «الكرحة، وادي أبو خناجر»، وتفجير عبوتين ناسفتين، غربي كركوك.

إلى ذلك، كشف مصدر أمني عراقي، في الأنبار غربي البلاد، عن وصول تعزيزات عسكرية أميركية ضمت جنوداً وآليات إلى قاعدة «عين الأسد» في المحافظة.

وقال المصدر، إن «التعزيزات وصلت أمس إلى قاعدة «عين الأسد»في المحافظة، والجنود وصلوا إلى القاعدة عن طريق الجو والآليات العسكرية التابعة لهم برا، عبر منفذين أحدهما منفذ طريبيل مع الأردن». وأضاف: أن «عدد العربات التي وصلت بلغ نحو 100»، مشيراً إلى أن «هذه التعزيزات لأغراض التدريب ودعم المناطق الصحراوية الرخوة في المحافظة الغربية».وتقع قاعدة «عين الأسد»، على بعد 108 كيلومترات غرب مدينة الرمادي، وكانت تحمل اسم «قاعدة القادسية» قبل عام 2003، واكتمل بناؤها عام 1987 بجهود ائتلاف مجموعة من الشركات اليوغسلافية بكلفة 280 مليون دولار، لتتسع لـ5 آلاف عسكري والمباني العسكرية اللازمة لإيوائهم والملاجئ، والمخازن المحصنة، وثكنات عسكرية وحظائر للطائرات، فضلاً عن الملاعب والمباني الخدمية.