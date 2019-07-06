كاتب أميركي: لقاء ترامب وتميم فرصة لردع ممارسات «الحمدين»

شادي صلاح الدين (لندن)

يرى العديد من المحللين السياسيين في الولايات المتحدة أن زيارة أمير قطر القادمة إلى العاصمة الأميركية واشنطن بعد غد الثلاثاء فرصة للرئيس دونالد ترامب لتهذيب تميم ونظامه والضغط عليه لوقف تمويل الإرهاب والالتزام بالاتفاقيات التي وقعها نظامه مع أميركا والتوقف عن عادة انتهاك هذه الاتفاقيات.

وأوضح الكاتب «كين بلاكويل» في مقاله عبر موقع «تاون هول» المقرب من حزب المحافظين أن اجتماع يوم التاسع من يوليو فرصة للرئيس ترامب لإثارة مخاوف كبيرة مع أمير قطر في ما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب الدولي، وتجاهل قطر الصارخ لسياسات التجارة العادلة المصممة لحماية عمال الخطوط الجوية الأميركية، وسجل قطر المؤسف لانتهاكات حقوق الإنسان. وأكد الكاتب أن قطر تعتبر دولياً ممولاً رئيسياً للمنظمات الإرهابية وفي مقدمتها حماس والإخوان، ووثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان العنيفة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية عندما كان أنصارها يسيطرون على مصر في عام 2012، بما في ذلك مقتل ما يقرب من 30 مسيحياً.

وأضاف: لقاء تميم بالرئيس الأميركي فرصة لا يجب تفويتها من جانب ترامب أيضاً لمناقشة تجاهل قطر للالتزامات التي تم التعهد بها بين الجانبين للمساعدة على ضمان عمليات طيران دولية عادلة والمحددة في «اتفاقية السماوات المفتوحة»، مشدداً على أن نظام الحمدين تجاهل هذا الالتزام لعدة سنوات. ودعمت شركات الطيران الخاصة بهم «الخطوط الجوية القطرية»، والتي انتهكت القواعد وأعطت شركات الطيران الخاصة بهم ميزة غير عادلة، وفقاً للكاتب الذي جدد التأكيد أن انتهاك قطر لاتفاقية السماوات المفتوحة عرض العديد من الوظائف الأميركية للخطر، ووضع ضغوطاً كبيرة على شركات الطيران العاملة في البلاد وخاصة عبر شرائها شركة الطيران الإيطالية والسماح لها بالقيام برحلات مباشرة للبلاد.

وجدد الكاتب ثقته في القرارات التي سيتخذها الرئيس الأميركي كما فعل في العديد من المناسبات، حيث اتخذ العديد من القرارات التصحيحية بعد توليه المسؤولية خلفا لباراك أوباما وإدارته التي سمحت بحدوث هذه الانتهاكات. أوضحت الإدارة أنها لن تسمح لهذا بالاستمرار وتوصلت إلى اتفاقيات مهمة مع كلا البلدين لضمان امتثالها.

ورغم الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية، إلا أن قطر ما تزال تنتهك هذه الاتفاقيات مرة أخرى بعد شراء حصة ملكية كبيرة في «إير إيطاليا». حيث يسمح استثمار قطر في شركة الطيران الإيطالية بإطلاق رحلات متعددة إلى الولايات المتحدة في منافسة مباشرة مع شركات النقل الأميركية. وتتناسب هذه الخطوة مع نمط قطر في توجيه قدرة الطيران المدعومة من الحكومة في الولايات المتحدة في محاولة لإبعاد المنافسة الأميركية وفي انتهاك لاتفاقها مع الولايات المتحدة. لا تملك شركات النقل الجوي في الولايات المتحدة رفاهية تلقي التمويل الحكومي وعليها أن تحقق ربحاً. وتم تصميم اتفاقية الأجواء المفتوحة لمنع قطر من إغراق السوق الأميركية بخدمات طيران مدعومة من الحكومة وغير عادلة والتي تهدد في النهاية وجود صناعة الطيران الأميركية.

ولم يمر تخلي قطر عن الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاق مع إدارة ترامب دون أن يلاحظه أحد. وكتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة تيد كروز إلى إدارة ترامب تعبيراً عن قلقهم إزاء هذه الانتهاكات. وانتقدت النائب مات جايتز من ولاية فلوريدا الممارسات القطرية غير العادلة.

وقال وزير الخارجية بومبيو إن الإدارة تبحث عن كثب في القضية وتشعر بالقلق إزاء الامتثال للاتفاقيات. وطالب الكاتب الرئيس الأميركي أن يستغل لقاءه بتميم لمناقشة سجل قطر المشين لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك سوء المعاملة على نطاق واسع للعمال المهاجرين والاستخدام الروتيني لمعسكرات العمال القاسية. وتدين منظمات حقوق الإنسان الدولية معاملة قطر للعمال المهاجرين الذين يتقاضون أجوراً غير عادلة، ويُجبرون على العيش في معسكرات العمل القذرة وغالباً ما يتعرضون للإيذاء البدني والجنسي. وتشير التقديرات إلى أن 1.5 مليون عامل، أي حوالي 60 في المائة من سكان قطر، يعيشون في ظروف مروعة.

ويرى المراقبون الدوليون أن النظام القانوني في قطر فاسد ومسيء. ولم تعد الدوحة قادرة على تجاهل احتياجات شعبها وتتجاهل سياسات التجارة العادلة التي وضعت مع دول أخرى. ويتمتع الرئيس ترامب بفرصة فريدة لتعزيز أوراق اعتماده العالمية عن طريق إثارة هذه القضايا مع أمير قطر. ويمكن لإدارة ترامب أن تضغط بحق لإصلاحات اجتماعية من شأنها تحسين وحماية حياة ملايين الأشخاص والدعوة إلى تطبيق جديد لاتفاقيات التجارة التي ستحمي عشرات الآلاف من الوظائف الأميركية.

ملفات الفساد القطرية كثيرة ومتنوعة وتشمل مجالات مختلفة، وأهمها الإرهاب والقرصنة والعلاقة مع النظام الإيراني وزعزعة استقرار المنطقة، ويجب على الرئيس الأميركي أن يستغل هذا اللقاء لإجبار أمير قطر على العودة إلى مصاف الدول التي تحترم النظام الدولي القائم على القواعد والتي تحترم سيادة الدول الأخرى والاتفاقيات المبرمة.