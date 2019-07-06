الفنادق التركية تعترف: 33% نسبة انخفاض عدد السياح السعوديين

أبوظبي (مواقع إخبارية)

انخفضت أعداد السياح السعوديين في تركيا، بنحو الثلث خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين، مقارنةً بالفترة المناظرة من عام 2018، خاصةً بعد مواجهتهم معوقات في ملكية العقارات، إضافة إلى انتشار عمليات النصب وسرقة جوازات السفر، الأمر الذي حذرت منه السفارة السعودية في أنقرة منذ أيام. وكشف موقع اتحاد أصحاب الفنادق في تركيا، أن عدد السياح السعوديين انخفض بنسبة 33.2%، خلال الأشهر الستة الأولى من 2019، ليسجل 122115 شخصاً، مقارنةً بعددهم عن الفترة المماثلة من العام السابق 2018، وهو ما يعني تراجع السياحة السعودية بتركيا من المرتبة الرابعة إلى المرتبة العاشرة. وأوضحت الإحصاءات التي نشرها معهد الإحصاء التركي في أنقرة، أن عدد السياح العرب والعالميين القادمين إلى تركيا تراجع بقدر ملحوظ. وعلى الرغم من أن عدد القادمين إلى تركيا ارتفع خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2019 بنسبة 8.5% مقارنةً بالفترة المماثلة من 2018، مسجلين 6.6 مليون شخص، فإن 17.8% من هؤلاء ليسوا سوى مواطنين أتراك كانوا يقيمون في الخارج وعادوا إلى بلدهم من أجل زيارة عائلاتهم، ما يعني أن نسبة المواطنين الأتراك أكبر بكثير من الزيادة الإجمالية في أعداد السياح الذين زاروا البلاد خلال الفترة المناظرة. وكانت السفارة السعودية في أنقرة، حذرت المواطنين يوم الثلاثاء الماضي، من سرقة جوازات السفر أو المقتنيات الخاصة بهم من قبل مجهولين.