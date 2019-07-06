«الاتحاد» تزيح الستار عن أسرار المنظومة.. «إعلام الإخوان» يوجه أبواقه وسمومه ضد العرب

أحمد عاطف (القاهرة)

سقط «الإخوان» في مصر.. فظهر وجه الجماعة الإرهابية على حقيقته.. وبدأت تستخدم كل الأسلحة لتدافع عن وجودها.. فكان القتل والاغتيالات.. يستهدفون الجميع.. وبالتوازي ظهر إرهاب «الكلمة» بالأكاذيب والشائعات.. أخبار مختلقة وموجهة.. دعم للإرهاب والعنف ونشر الكراهية.. تحريض واستعداء.

أبواق الإعلام المعادي للدول العربية لا تكف عن الصراخ.. تعددت وسائله من الفضائيات إلى المواقع والصحف ومراكز الأبحاث. فقد أسس التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية عدداً من القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية والمؤسسات البحثية لبث الخطاب الدعائي والداعم لرؤيتهم، وأبرزها قنوات «الشرق» و«مكملين» و«وطن» و«مصر الآن» و«دعوة» و«الحوار» و«التلفزيون العربي»، ومواقع «عربي 21»، «ميدل إيست أي» الذي يديره الصحفي البريطاني «ديفيد هيرست»، وشبكة خبر، شبكة ناشرون، ساسة بوست، نون بوست، العربي الجديد، الخليج الجديد، الخليج أون لاين، وعرب بوست المعروفة سابقاً بـ«هافنجتون بوست عربي».

أما أبرز المراكز البحثية الداعمة للجماعة الإرهابية، فهي «المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات» ويديره عزمي بشارة، و«المعهد المصري للدراسات» ويرأسه القيادي الإخواني عمرو دراج، و«مركز المصريين الأميركيين للديمقراطية وحقوق الإنسان» ويديره القيادي الإخواني عبدالموجود الدرديري، و«مؤسسة قرطبة للحوار العربي الأوروبي» ويديرها الإخواني العراقي أنس التكريتي، و«المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية» الذي يستضيف ندوات الإخوان.

الإرهاب بالكلمة

تنظيم الإخوان الإرهابي يدرك أهمية المنظومة الإعلامية بكل وسائلها وقدرتها على تحقيق أهدافها من خلال نشر الفوضى والتضليل، من هنا أوضح بلال الدوي، مدير مركز الخليج لدراسات مكافحة الإرهاب، أن الإرهاب عن طريق الكلمة أكثر صدى من الإرهاب عن طريق السلاح، خاصة أن الإرهاب بالسلاح يقتصر على مكان الجريمة والحادث فقط.

وقال: لكن الإرهاب بالكلمة ممتد إلى كافة الأماكن والمنازل والأسماع التي يصل إليها، وهو الأمر الذي ينطبق على قنوات جماعة الإخوان الإرهابية ومموليها وفي مقدمتهم قطر وتركيا، مشيراً إلى أنه يجب وضع حد لهذه التمويلات التي تدعم الإرهاب بشكل واضح.

وكشفت مصادر مطلعة على ملف الإعلام الإخواني لـ «الاتحاد»، أن معظم القنوات التابعة للجماعة يتم تمويلها من 3 جهات هي قطر وتركيا والتنظيم الدولي للجماعة الذي يقوده إبراهيم منير، وأن الدعم المادي يغطيه دعم سياسي من ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي أردوغان، وهو المطلع على كافة التفاصيل في هذا الملف، ويقدم لهم الحماية إذا ما تم القبض على أي عناصر منهم، ولفتت المصادر إلى أن رجل أعمال فلسطينياً يدعى عبدالرحمن، مقيماً في لندن، يعد وزير مالية تلك القنوات والمنصات.

وبحسب المصادر، فإن المسيطرين على المنصات الإخوانية بأشكالها المختلفة هم أيمن نور رئيس قناة الشرق، وعزام التميم القيادي الإخواني في لندن، وأسامة سليمان عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الهارب في تركيا، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة، وإسلام عقل المسؤول الإداري عن قناة وطن، وإبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولي للإخوان.

وقالت المصادر: إن كل تلك المنصات، سواء في لندن أو تركيا أو قبرص، كان يتم إدارتها في البداية من قبل مسؤولين بقناة الجزيرة، على رأسهم الإعلامي محمد عقل وآخرون، وإن الكثير منهم تلقى تدريبات بمعهد إعلام الجزيرة.

مكشوفة للجميع

أصبحت قنوات الإخوان مكشوفة للجميع، خاصة مع تزايد الشائعات في الفترة الأخيرة، كما يقول الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي المصري لـ «الاتحاد»، مشيراً إلى تزايد وعي المواطنين بما تبثه هذه القنوات من دعاية ضد مصر والدول العربية، لكنه في نفس الوقت يطالب بزيادة هذا الوعي لكشف تلك القنوات التي تبث الفتنة والكراهية، كما يجب كشف الدعايات الكاذبة والشائعات، مؤكداً أن نهاية قنوات الإخوان أصبحت قريبة، خاصة مع الهبوط الحاد في مستوى المشاهدة لهذه القنوات التي تبث الكراهية.

ويتفق معه بلال الدوي بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الوعي لدى المواطنين، خاصة مع كشف مدى كذب هذه القنوات والأزمات التي تعرضت لها، مع نقص التمويل بسبب الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يتعرض لها اقتصاد تركيا بسبب الإجراءات الخاطئة لنظام أردوغان، بالإضافة إلى استمرار المقاطعة لقطر وإصرار النظام الحاكم على دعم المنظمات الإرهابية.

ونجحت الدبلوماسية المصرية في تعطيل عمل بعض القنوات الإخوانية، وعلى رأسها أول قناة أنشأتها الجماعة وهي «رابعة» وحينها زعم الإخوان أنها تعرضت لضغوط سياسية في الخارج لغلق أحد منابرهم، وأوضح موقع رصد الإخواني أن غلق القناة يرجع لضغوط سياسية، فيما أعلن عدد من المذيعين الإخوان أن اسم القناة هو السبب في وقف البث، فيما أكدت مصادر لـ«الاتحاد» أن الخارجية المصرية طالبت السلطات الفرنسية بوقف بث القنوات التي تحرض على العنف وتبث من القمر الاصطناعي الفرنسي.

«الجزيرة» في المشهد الليبي

وفي ليبيا استغلت جماعة الإخوان الإرهابية أهمية ودور الإعلام في المشهد، بعد أحداث 17 فبراير 2011 التي كانت اليد الطولى خلالها لإعلام الدوحة الذي روج الأكاذيب والشائعات حول الأوضاع، وعملت قناة الجزيرة على دعم أجندة الإخوان التي بسطت سيطرتها لاحقاً على مؤسسات الدولة، وخلالها مولت أنقرة والدوحة قنوات ليبية لدعم مشروع الجماعة في الهيمنة على البلاد، وتخصيص موارد مالية ضخمة للغاية لتصعيد الرؤية الإخوانية وتهميش القوى المدنية.

وأسست الجماعة عدداً من المواقع الإخبارية والقنوات لبث الخطاب الدعائي لها والداعم لرؤيتها، أبرزها مواقع أجواء البلاد، وقنوات النبأ، وليبيا لكل الأحرار، والتناصح، والرائد، بجانب الصفحات الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد فشل بعض القنوات الإخوانية في بث خطاب يقنع المواطن الليبي تحركت الجماعة لتغيير مخططها الإعلامي بإغلاق بعض القنوات وفتح أخرى، في محاولة لتجميل وجهها الإعلامي والنأي عن قوائم الإرهاب الصادرة عن مجلس النواب والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر.

ولهذه الأسباب، أوضح هشام النجار، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن الجماعة الإرهابية في طريقها للتبخر من العالم، خاصة مع تأكد المنتمين إليها أنفسهم من أنها جماعة مخادعة وكاذبة، بحكم ما فعلته طوال السنوات الماضية، وأنها بعدما ورطتهم تخلت عنهم وتسببت في الزج ببعضهم في السجون دون مساعدات لأبنائهم، في حين أن تلك القيادات تكسبت وأثرت من تمويل قطر وتركيا لهم.

وأكدت مصادر استخباراتية ليبية لـ «الاتحاد» أن جميع القنوات ووسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الليبية تم تدشينها على يد إعلاميين في «الجزيرة»، التي خصصت دورات تدريبية لعدة أشهر لكافة العاملين، لتبني الخطاب الإعلامي للتنظيم الدولي الذي تسير على نهجه الجزيرة القطرية والقنوات التي تدور في فلكها.

وبعد إطلاق عملية الجيش الوطني الليبي في طرابلس، عكفت القنوات الإخوانية على بث خطاب الفرقة والأكاذيب والشائعات حول عملية تحرير العاصمة، وتبنت خطاً إعلامياً معادياً للجيش، وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الإعلامي الدكتور فتحي حسين، أن قنوات الإخوان بدأت تواجه أزمة كبرى، خاصة من ناحية التمويل في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الميزانيات، وتخفيض الرواتب والإخلال بالعقود، مما جعل الكثيرين يتركونها، وحدثت انقسامات بسبب ما يقوم به قادة الجماعة والقنوات من عمليات احتيال وسرقة الأموال الممنوحة من قطر وتركيا والاستئثار بها.

وأضاف أن المحتوى الإعلامي لقنوات الإخوان أصبح مكرراً ومعاداً، ويسير على نفس النغمة في إطلاق الشائعات وبث الكراهية والفتن ودعم الإرهاب، الأمر الذي جعل هذه القنوات تتراجع للخلف لأن فقدان المصداقية سيؤدي إلى تدميرها، وهذا ما أكد عليه هشام النجار، مضيفاً أنه في الفترة الماضية شهدت قنواتهم تراجعاً كبيراً في نسب المشاهدة، خاصة مع تزايد الشائعات التي يطلقوها عبر إعلامهم وكشفت القائمين عليها وأزماتهم الشخصية، أمثال أيمن نور ومعتز مطر وغيرهما من العناصر الإرهابية.

منصات الإعلام الإخواني

* ضد مصر:

«قناة مكملين»

انطلقت في 6 يونيو عام 2014 من تركيا، يديرها أحمد الشناف قيادي إخواني شاب، خريج كلية العلوم بجامعة الشرقية، وكان يعمل بشبكة رصد الإخبارية مع بداية تأسيسها قبل ثورة 25 يناير حتى وصل لمنصب مدير التحرير بها، ومنها انتقل إلى قناة «مصر 25» أول فضائية تدشنها الجماعة بعد الثورة، ثم عمل مديراً للأخبار في قناة «أمجاد» السلفية قبل أن يسافر إلى تركيا عقب عزل مرسي، ومن هناك حصل على التمويل اللازم لإطلاق القناة التي جمعت كل من كان يعمل في قناة الجزيرة بمصر، وبحسب المعلومات التي حصلت «الاتحاد» عليها فإن الشناف يعتمد على اثنين آخرين في إدارة القناة هما سامح سلام مدير البرامج، وعمرو توفيق، مدير الأخبار الذي كان زميله في قناة أمجاد. وبحسب مصادر مطلعة لـ«الاتحاد»، فإن رجل أعمال فلسطينيا يدعى مراد جهاد، هو من يدير قنوات مكملين ويعطي الأوامر للشناف لتسيير الأمور، وفقاً لأصحاب التمويل الذي قدر في البداية بـ 250 ألف يورو شهرياً.

قناة «وطن»

مملوكة بشكل مباشر لجماعة الإخوان الإرهابية، ويتم بثها من تركيا منذ عام 2016، ويديرها مسعد بربري، الذي هرب إلى إسطنبول بعد الإفراج عنه في قضية غرفة عمليات رابعة، وذلك بدلاً من إسلام عقل الذي أثار مجموعة من الأزمات خلال الفترة الماضية، خاصة أنه متزوج من ندى محمود المذيعة بنفس القناة، وترددت أنباء في إسطنبول حول زواجه مرة أخرى من مغربية.

ويقدم الفنان الهارب هشام عبد الله برنامجاً في القناة.

قناة الحوار

مملوكة للقيادي بالتنظيم الدولي للإخوان عزام التميمي، وبدأت بثها من لندن في عام 2006، وكانت تنقل اعتصامي «رابعة» و«النهضة» بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، ولها مكتب في تركيا أغلق قبل عدة أشهر، عملت على استضافة شخصيات مصرية بالخداع مدعية أنها تبث من لندن، هرب أبرز مذيعيها أسامة جاويش إلى لندن في 2018، بعد وقف برنامجه.

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قناة الشرق

تم إطلاقها في أبريل 2014، من تركيا، ويرأسها الإخواني باسم خفاجي، وحالياً أيمن نور، ورغم أن معظم القنوات لها مجالس إدارات كي لا تكون الأموال في يد شخص واحد ويكونوا رقباء على بعضهم، إلا أيمن نور في الواجهة، ولذلك قالت المصادر لـ«الاتحاد» إن الأموال تحول من التنظيم الدولي لحسابات باسمه، بواقع 300 ألف يورو شهرياً، واعتبر مراقبون أن الفساد أكثر في الشرق عن قنوات الإخوان الأخرى وهي التي تطفو بين الحين والآخر للسطح، خاصة أنه كان من المفترض أن يعمل 80 شخصاً فقط بالقناة،

إلا أنه يضاعف العاملين حتى يظهر أن لديه أعداداً أكبر، وأن القناة أنجح، ولكن كل هذا بنصف التمويل، والباقي يذهب إلى حسابه الخاص.

قناة «مصر الآن»

انطلقت في 6 أغسطس 2014 من تركيا، تابعة للإخوان، وأغلقت في 2015، وحذفت من القمر الفرنسي إيوتيل سات بسبب التحريض على العنف، وكان يتم تمويلها من قطر وتركيا، إلا أنها توقفت بسبب مشاكل في التمويل، وبعد دعوى قضائية ضدها.

* في ليبيا:

* مولت حكومة أنقرة فضائية «سلام» للإخواني علي الصلابي، الذي أنفق ملايين الدولارات بدعم من الحكومة التركية وبعض رجال الأعمال الليبيين ومنهم على دبيبة، وتخصيص رواتب مجزية للعاملين في القناة والذين ينتمون بالأساس إلى الجماعة ويخدمون فكرها.

كذلك الحال مع قناة النبأ التي يديرها الإرهابي عبد الحكيم بلحاج – رجل قطر الأول في ليبيا – والذي أغلق القناة وأطلق فضائية «فبراير» التي تبث من أنقرة، وخصصت لها الدوحة ملايين الدولارات لبناء استوديوهات حديثة مع ميزانية ضخمة لدعمها.

وخلال الأعوام الماضية دفعت جماعة الإخوان في ليبيا بفضائية «ليبيا بانورما» تمثل الذراع الإعلامية للجماعة، وتمتلك القناة عدداً كبيراً من المراسلين في المدن وخاصة المنطقة الغربية، وتعمل على خدمة مشروع حزب العدالة والبناء، عبر استضافة قيادات الصف الثاني والثالث في الجماعة، للترويج لهم إعلامياً، تمهيداً للدفع بهم في أي انتخابات تشريعية أو بلدية في ليبيا.

وتشكل قناة «التناصح» إحدى أخطر القنوات التليفزيونية التي يديرها المفتي السابق الصادق الغرياني، بسبب خطاب الكراهية والعنف الذي تروج له، ويحرص الغرياني على الظهور عبر شاشتها أسبوعياً، وأصدر فتاوى تحض على الكراهية والعنف والإرهاب، وجمع تبرعات للمليشيات المسلحة التابعة لتنظيم أنصار الشريعة ومجالس شورى الإرهاب في درنة وبنغازي وإجدابيا.

* ضد الخليج:

«التلفزيون العربي» وصحيفة «العربي الجديد»

تأسسا في يناير 2015، لدعم جماعة الإخوان وتنفيذ الأجندة القطرية، مقرهما الرئيس في لندن، ويشرف عليهما عزمي بشارة، ويتم تمويلهما من قطر عبر شركة مالكة لهما تدعى «فضاءات ميديا» والمساهمون فيها هم رجل الأعمال القطري سلطان الكواري صديق عزمي بشارة، وإسلام لطفي القيادي الإخواني، وعبدالرحمن الشيال مصري كان يعمل مساعد مترجم في السفارة السعودية، والمحامي العراقي صباح المختار، ومؤيد ديب صديق عزمي بشارة، ويقيم في الدوحة.

موقع «الخليج أون لاين»..

خصصته جماعة الإخوان الإرهابية لمنطقة الخليج وبالتحديد الإمارات والسعودية، ويدار من مقره الرئيس في بريطانيا، حيث تم تأسيسه العام 2014، ويزعم الموقع أن له مراسلين في دول الخليج والدول العربية، في حين أنه يعتمد على تسريبات إخوانية وشائعات، وأسس مركزاً متخصصاً للتدريب الإعلامي يقوم عليه موظفون سابقون بقناة الجزيرة.

«وطن يغرد خارج السرب»..

يتم بثه من ولاية كاليفورنيا ويصف نفسه بأنه ينتهج أسلوباً إعلامياً مختلفاً يتيح نشر وجهات النظر المختلفة، لكنه في الحقيقة أداة للإعلام القطري الإخواني، وأبرز كتابه شكري الهزيل المقرب من قطر والذي يهاجم دول الخليج والعرب بشكل فج، ويقوم على الموقع الشقيقان نظام المهداوي الناشر ورئيس التحرير، وبسام المهداوي المدير العام، ويعمد إلى اختلاق وتزييف الحقائق.

موقع «عربي 21»

موقع «عربي 21»، والذي اعترف رئيس تحريره بتمويله من قطر، وعبر فراس أبو هلال بذلك من خلال تغريدة له على صفحته في «تويتر»، قائلاً: «يعيبون على عربي21 أنه يقبل تبرعات من دولة قطر وهذا فخر لنا ولا ننكره». ويدير الموقع ياسر الزعاترة، ويضم قيادات جماعة الإخوان ككتاب وأصحاب أقلام، على رأسهم سليم عزوز وسيف عبدالفتاح وغيرهما.