"التحالف" يسقط طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء، باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

ونفى العقيد المالكي مزاعم الميليشيات الحوثية عبر وسائل إعلامها، من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، مؤكداً أن "الحقيقة هي أن قوات التحاف دمرت الطائرات في الأجواء".

وأوضح العقيد المالكي، أن "محاولات الميليشيات الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديها، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".