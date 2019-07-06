كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ 300 مهاجر أفريقي في البحر على مدار يومين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن متحدث باسم البحرية الإسبانية اليوم السبت إنقاذ نحو 300 مهاجر إفريقي من الموت غرقا في البحر المتوسط خلال اليومين الماضيين، كانوا في طريقهم إلى جنوب أوروبا انطلاقا من شمال إفريقيا.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن وزارة الداخلية الإسبانية أكدت أن هناك تراجعا فى عدد المهاجرين غير الشرعيين النازحين إلى أوروبا خلال النصف الأول من العام الجاري، الذي بلغ عشرة آلاف و475 شخصا بانخفاض نحو أربعة آلاف شخص بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن أغلب المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين يسعون إلى الوصول إلى أوروبا في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر أسبانيا، هربا من الفقر وأعمال العنف فى بلدانهم الأصلية.