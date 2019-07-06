جونسون يتجه لتحقيق انتصار ساحق على هانت في الانتخابات

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يبدو أن بوريس جونسون يتجه لتحقيق انتصار ساحق على منافسه جيريمي هانت في السباق الانتخابي لاختيار رئيس وزراء بريطانيا المقبل، بحسب وكالة أنباء "بلومبرغ".

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "يو غوف" ونشرته صحيفة "التايمز" اليوم السبت، حصل جونسون على تأييد 74% من أعضاء حزب المحافظين بينما حصل هانت على نسبة تأييد بلغت 26%.

ويشير الاستطلاع إلى أن الغالبية العظمى من أعضاء الحزب البالغ عددهم 160 ألف الذين سيحصلون على أوراق الاقتراع في نهاية الأسبوع الجاري لا يعتقدون بصحة زعم هانت أنه مستعد لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بينما يعتقد 27% فقط أن هانت قادر على ذلك، مقارنة بـ 90% بالنسبة لجونسون.

وسعى هانت في مقابلة مع "التايمز" إلى التقليل من تأثير التصورات، التي مفادها أن جونسون هو الأوفر حظاً، على نتيجة التصويت. وقال إن الاستعداد لخروج بريطانيا دون اتفاق مع بروكسل أمر مهم، مضيفاً أن أفضل طريقة لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي الخروج باتفاق.