كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار ضخم يهز مركزا تجاريا في ولاية فلوريدا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عدد من الأمريكيين، السبت، من جراء انفجار قوي هز مركز تسوق في ولاية فلوريدا الساحلية.

وأظهرت صور نشرت على مواقع إلكترونية أمريكية حطاما أمام مركز التسوق الواقع في بلدة بلانتيشون في جنوب فلوريدا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وقال جهاز الإطفاء في بلانتيشون إن الانفجار ناجم عن الغاز، مشيرا إلى سقوط "جرحى عديدين".

وفور وقوع الانفجار أغلقت السلطات الأمريكية شارعا رئيسيا قرب مركز التسوق.