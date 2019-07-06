كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب وماي يتشاوران خلال اتصال هاتفي حول الملف الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الملف الإيراني خلال اتصال هاتفي الجمعة، بعد احتجاز ناقلة نفط إيرانية يشتبه بأنها كانت تنقل الخام إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية.

وأورد البيت الأبيض السبت، أن الجانبين "تحدثا عن التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتعزيز مصالحهما المشتركة على صعيد الأمن القومي، بما في ذلك الجهود لتنفيذ العقوبات على سوريا، ولضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي، ولتخلي كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية في شكل تام ويمكن التحقق منه".

وأضاف في بيان أن ترامب وماي "تطرقا أيضاً إلى ما آلت إليه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

ولم تحدد إيران مصدر النفط الذي كانت تشحنه الناقلة ولا وجهتها، علماً بأنها احتجزت الخميس قبالة منطقة جبل طارق البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا بناء على طلب واشنطن، وفق ما أفادت السلطات الإسبانية.