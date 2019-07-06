كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف ينفي مزاعم الحوثيين عن إصابة أهداف سعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.