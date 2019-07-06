ردة فعل مذيعين على المباشر خلال وقوع زلزال كاليفورنيا -فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو لردة فعل مذيعي قناة “CBS” الأمريكية، لحظة حدوث زلزال كاليفورنيا، نهاية الأسبوع الجاري، وهما في بث مباشر لنشرة إخبارية على الهواء.
المقطع يظهر مقدمي النشرة وهما في حالة خوف شديدة، حيث طلبة المذيعة من زميلها الذي أعلن أنه سيأخذ فاصل ويعود لاستكمال النشرة، النزول أسفل الطاولة لحماية نفسه من الرجة التي وقعت في الأستوديو.
وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية حدوث هزتين أرضيتين في لوس أنجلوس وكاليفورنيا اعتبرهما مركز المسح الجيولوجي الأمريكي من أقوى الزلازل في المنطقة منذ 25 عاما.
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