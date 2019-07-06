الطيرة: 3 إصابات إحداها خطيرة بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 3 أشخاص، بجراح وُصِفت إحداها بالخطيرة، في حادث طرق، في الطيرة، مساء اليوم، السبت.
وجاء في التفاصيل، أن الحادث وقع بين مركبتين، في الشارع الرئيسي في المدينة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، واحدة خطيرة، بالإضافة لإصابتين طفيفتين.
وقدّم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى "مئير"، في ’كفار سابا’، لاستكمال تلقّي العلاج.
يُذكر أن 44 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري، وتجاوز عدد الضحايا الإجمالي 159 ضحية.
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