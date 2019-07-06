وزير الثقافة من مطار بغداد: وفد من اليونسكو سيزور بابل الاسبوع القادم

اعتبر وزير الثقافة عبد الامير الحمداني، السبت، ان ادراج بابل على لائحة التراث العالمي هو منجز لكل العراقيين، فيما اشار الى ان وفدا من اليونسكو سيزور بابل الاسبوع القادم.

وقال الحمداني في مؤتمر صحافي عقده اليوم، لدى وصوله الى مطار بغداد عائدا من العاصمة الاذربيجانية باكو، وحضرته الخليج 365، ان "ادراج بابل على لائحة التراث العالمي هو منجز لكل العراقييين"، معربا عن "شكره للعراقيين جميعا بهذه المناسبة".

واضاف "سنعمل على اعمال صيانة في مدينة بابل"، مشيرا الى انه "في الاسبوع القادم سيكون هنالك وفد من اليونيسكو في بغداد لزيارة بابل".

وتابع ان "بابل تستحق ان تكون مدينة حضارية عالمية"، لافتا الى انه "تم تخصيص 15 مليار للاهوار لاعادة تاهيلها".

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واكد الحمداني "اننا سنعمل على تهيئة مدينة سياحية في بابل"، موضحا ان "المتحف المحلي في بابل سيعود من جديد".

وبين الحمداني ان "بابل في واقعها حاليا مهيئة للسياحة، لكننا نحتاج الى وقت لوضع الية وخطة من اجل اعادة بناء الفنادق ومراكز سياحية"، مضيفا ان "هناك 11 موقع اثري اربعة منهما مسجلة في اليونيسكو".

واشار الى ان "لدى الوزارة خطة كاملة لاستعادة الاثار المهربة".

وصوت أعضاء لجنة الآثار العالمية في منظمة اليونسكو، امس الجمعة، على إدراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي.