الجيش الليبي يدمر 30 آلية للمليشيات الإرهابية في غريان

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العين الإخبارية - عبدالهادي ربيعالسبت 2019/7/6 11:33 مساء بتوقيت أبوظبي
قوات تابعة للجيش الليبي
أعلن الجيش الوطني الليبي تدمير 30 آلية عسكرية للمليشيات الإرهابية في مدينة غريان جنوب غربي طرابلس خلال قصف جوي استهدف رتلا عسكريا للمليشيات.
وأصدر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني الليبي بيانا، السبت، جاء فيه أن "مقاتلات سلاح الجو نفذت غارة جوية استهدفت رتلا عسكريا في مدينة غريان جنوب غربي طرابلس".
وتابعت الشعبة أن "المقاتلات استهدفت رتلا عسكريا في منطقة جندوبة بمدينة غريان كان يستعد للهجوم على قوات الجيش الوطني، وتم سحقه بالكامل".
والجمعة، كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة النقاب عن إرسال كتائب وتعزيزات عسكرية للمشاركة في عملية "طوفان الكرامة" لتحرير طرابلس من المليشيات المتطرفة والإرهابية.
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة أن تحرك القوات يأتي ضمن الموجة الثانية للمشاركة في تحرير طرابلس، وهذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية.
ومنح المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، 29 يونيو/حزيران، الإذن بإطلاق عملية الرد القاسي على خيانة الخلايا النائمة بمدينة غريان.
وفور صدور بيان الجيش شن سلاح الجو غارات على مواقع عسكرية مختلفة في غريان تتمركز بها عناصر المليشيات الإرهابية، واستهدفت رتلا مسلحا لمجموعات من المرتزقة التشاديين قرب منطقة براك جنوب غربي ليبيا قبل تحركه نحو شمال البلاد.
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