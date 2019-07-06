التحالف العربي يسقط طائرات حوثية بدون طيار باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسقطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، السبت، طائرات بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي كانت تستهدف مناطق بالسعودية.
وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا المدعومة من إيران من صنعاء، باتجاه أراضي السعودية.
ونفى المالكي مزاعم المليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتها أصابت أهدافها بدقة، لافتا إلى أن الحقيقة تم تدميرها في الأجواء عبر المنظومات الدفاعية لقوات التحالف.
وأوضح أن محاولات المليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية، لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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