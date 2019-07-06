الان تتابع الجيش الليبي: مقاتلات سلاح الجو تدمر رتلا مسلحا من 30 سيارة للمليشيات بمدينة غريان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 8:58 م, 6 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أعلن الجيش الليبي، أن مقاتلات سلاح الجو تدمر رتلا مسلحا من 30 سيارة للمليشيات بمدينة غريان جنوب.

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