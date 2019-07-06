الان تتابع “العسكري السوداني”: نتعهد بتنفيذ بنود الاتفاق الذي توصلنا إليه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 8:57 م, 6 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال رئيس المجلس العسكري في السودان، عبدالفتاح البرهان، إنه يتعهد بتنفيذ بنود الاتفاق الذي توصل إليه مع قوى الحرية والتغيير.

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