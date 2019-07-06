موجز المساء || أبو تريكة يغيب عن بين سبورت .. تشكيل منتخب مصر .. نبأ سار من وزارة التموين للمصريين

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الذي سيخوض مباراة جنوب أفريقيا بعد قليل ، وجاء التشكيل كالتالي :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي- أحمد حجازي- محمود علاء- أيمن أشرف.

في خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح- مروان محسن- محمود حسن تريزيجيه. (المصدر)

التموين تزف خبرًا سارًا للمواطنين ​

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاتفاق مع شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على تخفيض سعر كيلو المكرونة بالمنظومة التموينية ليصبح 7.25 بدلاً من 8 جنيهات.

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كما أعلنت الوزارة -في بيان اليوم السبت- تخفيض سعر نصف كيلو مكرونة للمستهلك النهائي لتصبح 3.65 جنيه بدلاً من 4 جنيهات.

ويأتي ذلك في إطار دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية. (المصدر)

لماذا يغيب أبو تريكة عن الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وجنوب أفريقيا؟

يغيب محمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي الأسبق والمحلل الفني بقنوات beIN Sports عن الاستوديو التحليلي لمواجهة منتخبي مصر وجنوب أفريقيا بالكأس الأمم الأفريقية.

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي مواجهة أصحاب الأرض مع المنتخب الجنوب أفريقي، في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر للبطولة القارية.

وكان من المقرر أن يظهر أبو تريكة ضمن طاقم تحليل مواجهة مصر والكاميرون، إلا أنه تعرض لـ "نزلة برد" شديدة، حرمته من المشاركة في الاستوديو التحليلي للمواجهة، وتقرر أن يظهر هيثم فاروق نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك الأسبق بدلًا منه.

وافتتحت منافسات دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية 2019 بمواجهتي المغرب مع بنين والسنغال مع أوغندا مساء أمس الجمعة، وتأهل منتخبا بنين والسنغال لأولى مواجهات الدور ربع النهائي. (المصدر)