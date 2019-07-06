بارزاني: إدراج بابل علی لائحة التراث العالمي إثبات لعراقة تراث هذه الأرض

أكّد رئيس ​إقليم كردستان​ ​نيجيرفان بارزاني​، أنّ "إدراج بابل علی لائحة التراث العالمي من قبل منظمة "اليونسكو"، إنّما هو إثبات لعراقة التراث والعمق التاريخي لهذه الأرض"، مقدّمًا التهاني إلى الشعب ​العراق​ي.

وكانت قد وافقت لجنة التراث العالمي لـ"منظمة ​الأمم المتحدة​ للتربية والعلم والثقافة- يونسكو"، خلال دورتها السنوية الثالثة والأربعين في باكو، على إدراج موقع بابل الأثري التاريخي على قائمتها، بعد ثلاثة عقود من الجهود التي بذلها العراق في هذا الاتجاه.

ولفتت اللجنة إلى أنّ "موقع بابل في حالة محفوفة بالمخاطر، وبحاجة ماسّة للحفاظ عليه ومنعه من الانهيار".