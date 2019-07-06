رئيس المجلس الانتقالي في السودان يتعهد بتنفيذ الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير

تعهّد رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في ​السودان​ لفريق أول ​عبد الفتاح البرهان​، بـ"حماية وتنفيذ الاتفاق الّذي توصّل إليه مع قادة الحركة الاحتجاجيّة، لتحديد الخطوط الكبرى للمرحلة الانتقالية المقبلة. وركّز في خطاب تلفزيوني، على أنّ "الشعب السوداني أعاد تشكيل التاريخ "، لافتًا إلى أنّ "الشراكة هي الهدف المعلن لتحقيق السلام والعدالة في السودان".

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