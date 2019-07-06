توقيف العشرات في كازاخستان تزامنا مع ذكرى مولد نزارباييف

أوقفت السلطات في ​كازاخستان​، عشرات الأشخاص في الماتي وهي إحدى كبرى مدن البلاد، فيما يقيم البلد احتفالات "يوم العاصمة"، وهي عطلة رسمية تتزامن مع ذكرى مولد "قائد الأمة" الرئيس السابق ​نور سلطان نزارباييف​.

وكان نزارباييف قد تنحّى في آذار الماضي، عن منصبه الّذي تولّاه لنحو 30 عامًا، قبل أن يمهّد الطريق لأحد انصاره لخلافته.

وكانت الماتي عاصمة للبلاد خلال الحقبة السوفياتية، لكن نزارباييف قرّر جعل مدينة آستانة في شمال البلاد العاصمة خلال تسعينيات القرن الفائت.

وقرّر خليفته قاسم جومارت توكاييف، الّذي تولّى الرئاسة موقتًا في آذار، تيير اسم العاصمة آستانة إلى نور سلطان، اسم سلفه.