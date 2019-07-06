ترامب وماي ناقشا ملفات الأمن القومي ومصالح البلدين والعقوبات المفروضة على سوريا

أعلن "​البيت الأبيض​" أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بحث مع رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ​تيريزا ماي​، في اتصال هاتفي، بوجهات النظر حول ملفات الأمن القومي ومصالح البلدين. وأوضح في بيان، أنّ "الاتصال تطرّق إلى قضايا أبرزها فرض عقوبات إضافية على ​النظام السوري​، ومنع ​إيران​ من امتلاك أسلحة نووية. كما بحث ترامب وماي بملف ​كوريا الشمالية​، والمفاوضات التجارية بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​".

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