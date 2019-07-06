إنفجار فلوريدا سببه تسرب غازي في أحد المطاعم بمركز التسوق

أعلنت ​الشرطة الأميركية​ عن إصابة 20 شخصا جراء إنفجار أنبوب غاز في مطعم ​بيتزا​ شاغر في أحد مراكز ​التسوق​ بجنوب فلوريدا، مما أدى الى تحطم زجاج المبنى كاملا وقد أغلق الشارع أمام ​حركة المرور​.

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