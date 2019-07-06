لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ خلال لقاء "​البترون​ حكاية مجد" في ذكرى الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن القضية الى أن "من لا تاريخ له لا مستقبل له، وأكبر دليل ما نشهده اليوم من فتنة متنقلة ونبشٍ للقبور ونكءٍ للجراح من قبل الطارئين على ال​سياسة​ بهدف الزعامة التي تبقى باطلة. الزعامة الحقيقية تُبنى بالتضحيات والدم والصدق والشفافية، وما بُنيَ على باطل يبقى باطلاً".

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: من لا تاريخ له لا مستقبل له وأكبر دليل هو نبش القبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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