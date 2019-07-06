طقس يوم غد قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الشهرية.

وتوقعت المصلحة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وتبقى الحرارة على الساحل ضمن معدلاتها لهذا الشهر 24-32، يتشكل ​الضباب​ المحلي على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب محلي على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل و على الجبال وتشكل الضباب على المرتفعات.