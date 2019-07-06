اخبار العالم

طقس يوم غد قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الشهرية.

وتوقعت المصلحة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وتبقى الحرارة على الساحل ضمن معدلاتها لهذا الشهر 24-32، يتشكل ​الضباب​ المحلي على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب محلي على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل و على الجبال وتشكل الضباب على المرتفعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس يوم غد قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا