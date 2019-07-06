طقس يوم غد قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الشهرية.
وتوقعت المصلحة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتبقى الحرارة على الساحل ضمن معدلاتها لهذا الشهر 24-32، يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب محلي على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل و على الجبال وتشكل الضباب على المرتفعات.
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